Snowflake im Fokus

Snowflake Aktie News: Snowflake gewinnt am Montagnachmittag

13.10.25 16:08 Uhr
Snowflake Aktie News: Snowflake gewinnt am Montagnachmittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Snowflake. Die Snowflake-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,2 Prozent auf 247,46 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Snowflake
211,50 EUR 2,70 EUR 1,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Snowflake-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,2 Prozent auf 247,46 USD. Die Snowflake-Aktie zog in der Spitze bis auf 247,46 USD an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 246,24 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Snowflake-Aktien beläuft sich auf 101.436 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 10.10.2025 auf bis zu 255,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Snowflake-Aktie ist somit 3,05 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 113,29 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Snowflake-Aktie 54,22 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Snowflake-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 27.08.2025 hat Snowflake die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,89 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Snowflake ein EPS von -0,95 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 31,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 868,82 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,14 Mrd. USD ausgewiesen.

Snowflake dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 26.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,20 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

