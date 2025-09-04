Snowflake Aktie News: Snowflake am Nachmittag höher

Snowflake im Fokus

Die Aktie von Snowflake zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Snowflake-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 225,29 USD zu.

Um 15:53 Uhr ging es für das Snowflake-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 225,29 USD. Die Snowflake-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 226,09 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 222,44 USD. Von der Snowflake-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 88.294 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 249,99 USD erreichte der Titel am 29.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,96 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 108,74 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 51,73 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten Snowflake-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 27.08.2025 legte Snowflake die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,89 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,95 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 31,78 Prozent auf 1,14 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 868,82 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Snowflake am 26.11.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Snowflake-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,20 USD je Aktie.



