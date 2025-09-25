DAX23.739 +0,9%ESt505.500 +1,0%Top 10 Crypto15,22 -0,3%Dow46.140 +0,4%Nas22.358 -0,1%Bitcoin93.488 +0,1%Euro1,1691 +0,2%Öl70,57 +1,3%Gold3.778 +0,8%
Aktie im Blick

Snowflake Aktie News: Snowflake präsentiert sich am Nachmittag stärker

26.09.25 16:10 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Snowflake. Die Snowflake-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 225,64 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Snowflake
189,60 EUR -2,46 EUR -1,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Snowflake-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 225,64 USD. In der Spitze gewann die Snowflake-Aktie bis auf 225,80 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 220,99 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 65.540 Snowflake-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 249,99 USD erreichte der Titel am 29.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,79 Prozent könnte die Snowflake-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2024 bei 108,74 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 51,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Snowflake-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Snowflake-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 27.08.2025 äußerte sich Snowflake zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,89 USD gegenüber -0,95 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 31,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,14 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 868,82 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 26.11.2025 dürfte Snowflake Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,20 USD je Snowflake-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

