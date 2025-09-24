Snowflake Aktie News: Snowflake am Donnerstagnachmittag tiefer

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Snowflake. Die Snowflake-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 220,01 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die Snowflake-Aktie in der New York-Sitzung um 1,2 Prozent auf 220,01 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Snowflake-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 217,39 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 220,32 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 71.739 Snowflake-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 249,99 USD. Dieser Kurs wurde am 29.08.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,63 Prozent könnte die Snowflake-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 108,74 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2024). Der aktuelle Kurs der Snowflake-Aktie ist somit 50,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Snowflake-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 27.08.2025 hat Snowflake die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,89 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,95 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,14 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 31,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Snowflake einen Umsatz von 868,82 Mio. USD eingefahren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.11.2025 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,20 USD je Aktie in den Snowflake-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snowflake-Aktie

Snowflake-Aktie springt dank schwarzer Zahlen im zweiten Quartal an

Ausblick: Snowflake präsentiert Quartalsergebnisse

Snowflake-Aktie springt an: Umsatz von Snowflake knackt Milliardenschwelle