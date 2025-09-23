Snowflake Aktie News: Snowflake gewinnt am Nachmittag an Boden

Kursverlauf

Die Aktie von Snowflake zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Snowflake zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 224,84 USD.

Um 15:52 Uhr sprang die Snowflake-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 224,84 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Snowflake-Aktie sogar auf 228,06 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 226,80 USD. Zuletzt wurden via New York 57.436 Snowflake-Aktien umgesetzt.

Am 29.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 249,99 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,19 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Snowflake-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.10.2024 bei 108,74 USD. Abschläge von 51,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Snowflake-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Snowflake 0,000 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Snowflake am 27.08.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,89 USD gegenüber -0,95 USD im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig wurden 1,14 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Snowflake 868,82 Mio. USD umgesetzt.

Am 26.11.2025 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,20 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

