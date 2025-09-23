Snowflake Aktie News: Snowflake am Mittwochabend mit KursVerlusten

Snowflake im Fokus

Die Aktie von Snowflake gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Snowflake-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 223,15 USD.

Das Papier von Snowflake gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:05 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 223,15 USD abwärts. Die Snowflake-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 221,35 USD ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 226,80 USD. Zuletzt wurden via New York 182.070 Snowflake-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 249,99 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.08.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,03 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Snowflake-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.10.2024 bei 108,74 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Snowflake-Aktie 105,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Snowflake-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Snowflake am 27.08.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,89 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,95 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Snowflake 1,14 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 31,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 868,82 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 26.11.2025 dürfte Snowflake Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

In der Snowflake-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,20 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

