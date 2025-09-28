DAX23.667 +0,2%ESt505.465 -0,1%Top 10 Crypto15,18 -2,8%Dow46.121 -0,4%Nas22.498 -0,3%Bitcoin95.133 -1,5%Euro1,1742 ±0,0%Öl69,08 ±0,0%Gold3.746 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Gerresheimer A0LD6E Alibaba A117ME Plug Power A1JA81 D-Wave Quantum A3DSV9 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA HENSOLDT HAG000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX vorbörslich mit leichtem Plus -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Trump-Regierung senkt Autozölle für Europa auf 15 Prozent -- Trump empfängt Erdogan - heikle Themen im Fokus
Top News
10 Fakten zum Donnerstagshandel: So steht es um die Börse 10 Fakten zum Donnerstagshandel: So steht es um die Börse
KWS SAAT-Aktie: Wachstum soll wieder beschleunigt werden KWS SAAT-Aktie: Wachstum soll wieder beschleunigt werden
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Marketing-Anzeige: Sie legen an, wir legen nach! +++ 1% Bonus bis zu 1.000 € bei Solidvest sichern +++ Nur noch bis 30.09.

Haushaltskasse erholt sich nur langsam von hoher Inflation

25.09.25 06:11 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Normalverdiener spüren in der Haushaltskasse immer noch die Nachwehen der sehr hohen Inflation 2022 und 2023. Nach Zahlen des Statistischen Bundesamts stiegen die Netto-Haushaltseinkommen von 2021 bis 2024 zwar um knapp zehn Prozent. Die Inflationsrate lag in der Summe der Jahre jedoch bei 15,7 Prozent. Die Sonderauswertung hat das Bündnis Sahra Wagenknecht beim Statistikamt eingeholt.

Wer­bung

Demnach wuchs das verfügbare Haushaltseinkommen netto im Durchschnitt um 9,5 Prozent von 41.887 Euro im Jahr 2021 auf 45.865 Euro im vergangenen Jahr. Nimmt man alternativ das sogenannte Medianeinkommen, zeigt sich mit einem Plus von 9,9 Prozent derselbe Trend: Es legte seit 2021 von 33.558 auf 36.882 Euro zu.

Der Median ist eine statistische Mittellinie zwischen den höchsten 50 Prozent der Einkommen und den niedrigsten 50 Prozent. Das heißt, extrem hohe oder extrem niedrige Werte fallen weniger ins Gewicht als bei einer reinen Durchschnittsberechnung.

Einkommen erholen sich

Die Zahlen zeigen auch, dass sich die Netto-Haushaltseinkommen erholen, seit die Inflation deutlich gesunken ist: Im vergangenen Jahr wuchs das Medianeinkommen um 3,8 Prozent, während die Teuerungsrate bei nur noch 2,2 Prozent lag. Ins Gewicht fallen immer noch die hohe Inflationsrate 2022 mit 7,9 Prozent und 2023 mit 5,9 Prozent. Auch 2021 war sie mit 3,1 Prozent spürbar höher als jetzt.

Wer­bung

"Die Deutschen sind nicht nur ein bisschen ärmer geworden, sondern haben deutlich an Wohlstand verloren", kommentierte BSW-Chefin Sahra Wagenknecht. "Das leichte Plus beim nominalen Einkommen kann die Inflation der letzten Jahre bei weitem nicht ausgleichen."

Sie kritisierte, dass Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) davon spreche, man habe seit Jahren über die Verhältnisse gelebt. Das sei "angesichts der Zahlen eine echte Unverschämtheit", meinte Wagenknecht. Sie warnte davor, den Leuten "noch tiefer" ins Portemonnaie zu greifen./vsr/DP/zb