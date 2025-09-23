DAX23.535 -0,6%ESt505.445 -0,4%Top 10 Crypto15,44 -1,2%Dow45.947 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.877 -2,8%Euro1,1661 -0,7%Öl69,64 +0,8%Gold3.750 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Alibaba A117ME Novo Nordisk A3EU6F Gerresheimer A0LD6E HENSOLDT HAG000 DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 Commerzbank CBK100 BYD A0M4W9 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel in Rot -- US-Börsen schließen tiefer -- EU-Kommission ermittelt gegen SAP -- Intel wirbt um Apple als Investor -- D-Wave, DroneShield, BYD, Plug Power, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Birkenstock-Aktie im Minus: Fabrik bei Dresden erworben Birkenstock-Aktie im Minus: Fabrik bei Dresden erworben
Plug Power-Aktie zuletzt mit Kursschwäche - Rallymodus bleibt aber intakt Plug Power-Aktie zuletzt mit Kursschwäche - Rallymodus bleibt aber intakt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Marketing-Anzeige: Sie legen an, wir legen nach! +++ 1% Bonus bis zu 1.000 € bei Solidvest sichern +++ Nur noch bis 30.09.
So entwickelt sich Snowflake

Snowflake Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagabend vermehrt von Snowflake

25.09.25 20:24 Uhr
Snowflake Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagabend vermehrt von Snowflake

Die Aktie von Snowflake gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Snowflake-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 221,09 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Snowflake
192,06 EUR 2,44 EUR 1,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Snowflake-Aktie notierte im New York-Handel um 20:07 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 221,09 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Snowflake-Aktie bisher bei 217,39 USD. Bei 220,32 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 231.984 Snowflake-Aktien.

Am 29.08.2025 markierte das Papier bei 249,99 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 108,74 USD fiel das Papier am 04.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Snowflake-Aktie mit einem Verlust von 50,82 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Snowflake-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 27.08.2025 äußerte sich Snowflake zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,89 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Snowflake ein Ergebnis je Aktie von -0,95 USD vermeldet. Das vergangene Quartal hat Snowflake mit einem Umsatz von insgesamt 1,14 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 868,82 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 31,78 Prozent gesteigert.

Am 26.11.2025 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Snowflake veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Snowflake im Jahr 2026 1,20 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snowflake-Aktie

Snowflake-Aktie springt dank schwarzer Zahlen im zweiten Quartal an

Ausblick: Snowflake präsentiert Quartalsergebnisse

Snowflake-Aktie springt an: Umsatz von Snowflake knackt Milliardenschwelle

In eigener Sache

Übrigens: Snowflake und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Snowflake

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Snowflake

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

Nachrichten zu Snowflake

DatumMeistgelesen
Wer­bung