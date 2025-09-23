Snowflake Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagabend vermehrt von Snowflake

So entwickelt sich Snowflake

Die Aktie von Snowflake gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Snowflake-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 221,09 USD.

Die Snowflake-Aktie notierte im New York-Handel um 20:07 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 221,09 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Snowflake-Aktie bisher bei 217,39 USD. Bei 220,32 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 231.984 Snowflake-Aktien.

Am 29.08.2025 markierte das Papier bei 249,99 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 108,74 USD fiel das Papier am 04.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Snowflake-Aktie mit einem Verlust von 50,82 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Snowflake-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 27.08.2025 äußerte sich Snowflake zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,89 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Snowflake ein Ergebnis je Aktie von -0,95 USD vermeldet. Das vergangene Quartal hat Snowflake mit einem Umsatz von insgesamt 1,14 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 868,82 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 31,78 Prozent gesteigert.

Am 26.11.2025 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Snowflake veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Snowflake im Jahr 2026 1,20 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snowflake-Aktie

Snowflake-Aktie springt dank schwarzer Zahlen im zweiten Quartal an

Ausblick: Snowflake präsentiert Quartalsergebnisse

Snowflake-Aktie springt an: Umsatz von Snowflake knackt Milliardenschwelle