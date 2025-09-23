DAX23.739 +0,9%ESt505.500 +1,0%Top 10 Crypto15,37 +0,7%Dow46.281 +0,7%Nas22.466 +0,4%Bitcoin93.629 +0,2%Euro1,1705 +0,4%Öl69,84 +0,3%Gold3.775 +0,7%
Notierung im Blick

Snowflake Aktie News: Snowflake am Abend im Aufwind

26.09.25 20:24 Uhr
Snowflake Aktie News: Snowflake am Abend im Aufwind

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Snowflake. Zuletzt konnte die Aktie von Snowflake zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 222,98 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Snowflake
192,38 EUR 0,32 EUR 0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:06 Uhr wies die Snowflake-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 222,98 USD nach oben. Bei 225,80 USD erreichte die Snowflake-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 220,99 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 203.748 Snowflake-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.08.2025 bei 249,99 USD. Der aktuelle Kurs der Snowflake-Aktie ist somit 12,11 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.10.2024 bei 108,74 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Snowflake-Aktie 51,23 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 erhielten Snowflake-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Snowflake veröffentlichte am 27.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,89 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,95 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,14 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 31,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Snowflake einen Umsatz von 868,82 Mio. USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Snowflake am 26.11.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,20 USD je Aktie in den Snowflake-Büchern.

Redaktion finanzen.net

