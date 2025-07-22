So bewegt ein Insider die ad pepper media International-Aktie

Depotänderung

Zu einem Insidertrade kam es in jüngster Vergangenheit bei ad pepper media International.

Am 20.08.2025 wurden bei ad pepper media International Eigengeschäfte von Führungskräften registriert. Die BaFin wurde am 21.08.2025 über die Transaktion informiert. KELMAR Telefonbuchverlag GmbH, in enger Beziehung bei ad pepper media International, reduzierte das Engagement. So schlug die Führungskraft am 20.08.2025 11.615 Aktien zu jeweils 2,70 EUR los. Bei der ad pepper media International-Aktie ließ sich schließlich kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im FSE-Handel hatte das Papier zur Schlussglocke einen Wert von 3,38 EUR.

Die ad pepper media International-Aktie stand in der FSE-Sitzung vom am Veröffentlichungstag der BaFin schließlich 12,00 Prozent im Plus bei 3,92 EUR. Von der ad pepper media International-Aktie wurden im Tagesverlauf 1.120 Stück gehandelt. ad pepper media International ist derzeit am Markt 86,41 Mio. Euro wert. Im Free Float befinden sich derzeit 24.271.272 Papiere.

Zuvor wurde die letzte Transaktion durch eine Führungskraft am 20.08.2025 erfasst. Damals hatte in enger Beziehung Euro Serve Media GmbH 227.642 Anteilsscheine zu je 2,70 EUR verkauft.

Redaktion finanzen.net