So bewegt ein Insider die Brenntag SE-Aktie

Aktien in diesem Artikel Brenntag 74,74 EUR

-0,16% Charts

News

Analysen

Brenntag SE meldete Directors' Dealings mit dem Ausführungsdatum 24.05.2023. Die BaFin wurde am 26.05.2023 über die Transaktion informiert. Am 24.05.2023 baute Harnacke, Ulrich, Aufsichtsrat, sein Depot um 500 Aktien aus. Harnacke, Ulrich bezahlte 74,00 EUR je Anteilsschein. Die Brenntag SE-Aktie stand in der FSE-Sitzung schließlich 1,30 Prozent im Minus bei 74,00 EUR.

Das Papier von Brenntag SE legte am Veröffentlichungstag der BaFin letztlich zu und stieg im FSE-Handel um 0,20 Prozent auf 73,78 EUR. In der Summe wechselten via FSE 70 Brenntag SE-Aktien den Besitzer. Der Börsenwert von Brenntag SE beläuft sich aktuell auf 11,50 Mrd. Euro. Im Free Float befinden sich derzeit 154.061.728 Papiere.

Zuvor wurden von der Führungskraft am 24.05.2023 Brenntag SE-Anteile gehandelt. Das Portfolio von Harnacke, Ulrich verzeichnete zu diesem Zeitpunkt eine Erhöhung um 2.500 Anteile zu jeweils 74,00 EUR.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Brenntag SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Brenntag SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Brenntag SE

Bildquellen: Brenntag