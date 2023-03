So bewegt ein Insider die KRONES-Aktie

Zum 08.03.2023 wurde bei KRONES ein Eigengeschäft einer Führungskraft durchgeführt. Die Meldung des Deals ging am 10.03.2023 ein. Schawei GmbH, in enger Beziehung bei KRONES, hat am 08.03.2023 seine Aktienposition verkleinert. Das Depot wurde um 7.860 Aktien zu jeweils 114,46 EUR reduziert. Im FSE-Handel kam die KRONES-Aktie schlussendlich kaum vom Fleck und notierte bei 115,00 EUR.

Zum Sitzungsende des Tages der BaFin-Veröffentlichung fiel die KRONES-Aktie. Im FSE-Handel rutschte das Papier um 1,50 Prozent auf 112,20 EUR ab. Im Großen und Ganzen stieg das FSE-Volumen auf 515 KRONES-Aktien. Die Marktkapitalisierung von KRONES beziffert sich unterdessen auf 3,57 Mrd. Euro. Öffentlich zum Handel stehen aktuell 31.593.100 Anteilsscheine.

Davor tätigte Schawei GmbH am 10.11.2022 ein Eigengeschäft. Es wurde ein Verkauf von 9.000 KRONES-Aktien zu je 105,41 EUR getätigt.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Krones AG