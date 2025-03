So bewegt ein Insider die Merck-Aktie

Erfasster Insidertrade

So entwickelte sich die Merck-Aktie nach einem kürzlich erfolgten Insidertrade.

Werte in diesem Artikel

Am 25.03.2025 wurden bei Merck Eigengeschäfte von Führungskräften registriert. Bei der BaFin ging die Transaktionsmeldung am 27.03.2025 ein. Heinzel, Dr. Matthias, Sonstige Führungsperson, kaufte am 25.03.2025 Merck-Anteilsscheine. Insgesamt wechselten 4.507 Aktien zum Preis von jeweils 130,61 EUR den Besitzer. Die Aktie notierte schließlich mit Gewinnen. Im FSE-Handel legte sie um 1,00 Prozent auf 131,65 EUR zu.

Am Veröffentlichungstag der BaFin wies die Merck-Aktie Gewinne aus. In der FSE-Sitzung ging es für das Papier um 3,10 Prozent auf 129,50 EUR nach oben. Im Großen und Ganzen stieg das FSE-Volumen auf 97 Merck-Aktien. Der Börsenwert von Merck beläuft sich aktuell auf 55,15 Mrd. Euro. Im freien Handel an der Börse befinden sich aktuell 129.242.000 Papiere.

Vor dem aktuellen Trade wurden die letzten Director’s Dealings 25.03.2025 verzeichnet. 4.507 Anteile für jeweils 130,61 EUR kaufte Sonstige Führungsperson, Guenter, Peter bei Merck damals an.

Redaktion finanzen.net