So bewegt ein Insider die Merck-Aktie

Erfasster Insidertrade

Eigengeschäfte von Führungskräften: Die Reaktion der Merck-Aktie.

Zum 25.03.2025 wurde bei Merck ein Eigengeschäft einer Führungskraft durchgeführt. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 27.03.2025. Garijo Lopez, Belén, Sonstige Führungsperson bei Merck, hat am 25.03.2025 seine Aktienposition vergrößert. Der Zukauf belief sich auf 2.341 Aktien zu je 130,61 EUR. Die Merck-Aktie notierte im FSE-Handel letzten Endes in Grün und gewann 1,00 Prozent auf 131,65 EUR.

Die Merck-Aktie notierte im FSE-Handel des am Veröffentlichungstages der BaFin-News letzten Endes in Grün und gewann 3,10 Prozent auf 129,50 EUR. Im Handel wurden an diesem Tag 97 Merck-Aktien umgesetzt. Merck markiert derzeit einen Börsenwert in Höhe von 55,15 Mrd. Euro. Der Streubesitz wird auf 129.242.000 Aktien beziffert.

Bei Merck kam es davor am 25.03.2025 zuletzt zu Eigengeschäften von Führungskräften. Die Erhöhung der Merck-Aktien im Depot um 4.507 Anteilsscheine zu je 130,61 EUR meldete Sonstige Führungsperson, Heinzel, Dr. Matthias.

