So bewegt ein Insider die Rubean-Aktie

Insider Depot

Directors' Dealings brachten jüngst die Rubean-Aktie in Bewegung.

Werte in diesem Artikel

Am 03.01.2025 tätigte bei Rubean eine Führungskraft ein Eigengeschäft. Am 08.01.2025 wurde der Handel mit Rubean-Anteilen gemeldet. 3.500 Rubean-Aktien für jeweils 6,00 EUR kaufte am 03.01.2025 von Borch, Dr. Peter, Aufsichtsrat. Zum Handelsende ging es für die Rubean-Aktie nach unten. Im FSE-Handel fiel das Papier um 2,90 Prozent auf 4,68 EUR.

Die Rubean-Aktie wies am Veröffentlichungstag der BaFin im Endeffekt kaum Veränderungen aus. Im FSE-Handel notierte das Papier bei 4,40 EUR. Aktuell ergibt sich für Rubean eine Börsenbewertung in Höhe von 22,03 Mio. Euro. An der Börse handelbar sind momentan 4.873.840 Papiere.

Das letzte verzeichnete Eigengeschäft von Führungskräften fand am 23.12.2024 statt. Einen Zukauf von 1.000 Papiere für jeweils 4,80 EUR tätigte zu diesem Zeitpunkt Aufsichtsrat.

Redaktion finanzen.net