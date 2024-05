So reagiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie auf Directors' Dealings

Directors' Dealings

Bei DHL Group (ex Deutsche Post) kam es am 10.05.2024 zu einem Insidertrade. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 10.05.2024. Meyer, Dr. Tobias, Vorstand, kaufte am 10.05.2024 DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteilsscheine. Insgesamt wechselten 5.000 Aktien zum Preis von jeweils 39,05 EUR den Besitzer. Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) legte letztlich zu und stieg im FSE-Handel um 1,10 Prozent auf 39,44 EUR.

Bis zum Handelsende am Tag der veröffentlichten BaFin-Meldung ging es für das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier aufwärts. In der FSE-Sitzung verteuerte es sich um Prozent auf EUR. DHL Group (ex Deutsche Post) markiert derzeit einen Börsenwert in Höhe von 46,02 Mrd. Euro. Die Anzahl der im freien Handel zur Verfügung stehenden Aktien beläuft sich auf 1.180.980.608 Papiere.

Bevor von Dosky, Jörg für Anteilsbewegungen sorgte, wurde am 02.04.2024 der letzte Insidertrade durchgeführt. Für jeweils 39,19 EUR baute Aufsichtsrat, von Dosky, Jörg, das eigene Depot um 1.016 Aktien aus.

