So reagiert die MERKUR PRIVATBANK-Aktie auf die Portfolioveränderung eines Insiders

Aktiendeal

Die Veränderung im Depot eines Insiders sorgte bei der MERKUR PRIVATBANK-Aktie für Bewegung.

Am 10.11.2023 wurden bei MERKUR PRIVATBANK Eigengeschäfte von Führungskräften verzeichnet. Der Handel wurde am 13.11.2023 gemeldet. Lingel, Dr. Marcus, Sonstige Führungsperson bei MERKUR PRIVATBANK, hat am 10.11.2023 seine Aktienposition vergrößert. Der Zukauf belief sich auf 400 Aktien zu je 15,90 EUR. Die MERKUR PRIVATBANK-Aktie zeigte sich insgesamt im FSE-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 15,90 EUR an der Tafel.

Bei der MERKUR PRIVATBANK-Aktie ließ sich am Tag der Veröffentlichung des Deals durch die BaFin schließlich kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im FSE-Handel hatte das Papier zur Schlussglocke einen Wert von 15,90 EUR. Der Börsenwert von MERKUR PRIVATBANK beläuft sich unterdessen auf 124,46 Mio. Euro. An der Börse handelbar sind momentan 7.778.750 Papiere.

Zuvor wurden Directors' Dealings von Lingel, Dr. Marcus am 03.11.2023 verzeichnet. Die Führungskraft machte eine Steigerung im Portfolio um 500 Aktien zu jeweils 15,90 EUR bekannt.

Redaktion finanzen.net