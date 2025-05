So reagiert die ProCredit-Aktie auf die Portfolioveränderung eines Insiders

Insiderdeal

Wie sich die ProCredit-Aktie nach einem Insiderdeal bewegte.

Am 09.05.2025 wurde bei ProCredit ein Insidertrade durchgeführt. Offiziell gemeldet wurde die Transaktion am 13.05.2025. Aufsichtsrat Joleska Popovska, Jovanka stockte am 09.05.2025 sein Investment in ProCredit-Aktien auf. Joleska Popovska, Jovanka erstand 139 Aktien zu je 10,85 EUR. Die ProCredit-Aktie gab im FSE-Handel im Endeffekt um 1,40 Prozent auf 10,65 EUR nach.

Die ProCredit-Aktie musste am Tag der Kundgebung des Deals durch die BaFin letztlich Verluste hinnehmen. Im FSE-Handel ging es um 3,10Prozent auf 11,00 EUR abwärts. Im Handelsverlauf wurden 785 ProCredit-Aktien umgesetzt. ProCredit ist derzeit am Markt 668,50 Mio. Euro wert. Der Free Float wird momentan auf 58.898.500 Anteilsscheine beziffert.

Das letzte verzeichnete Eigengeschäft von Führungskräften fand am 09.05.2025 statt. Vorstand, Bibolli, Eriola bei ProCredit, vergrößerte sein Investment um 366 Aktien für jeweils 10,85 EUR.

Redaktion finanzen.net