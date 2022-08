So reagiert die SBF-Aktie auf die Portfolioveränderung eines Insiders

Zu einem Eigengeschäft einer Führungskraft kam es am 17.08.2022 bei SBF. Der Handel wurde am 18.08.2022 öffentlich gemacht. Sein Engagement in SBF ausgebaut, hat am 17.08.2022 Stöcklinger, Brigitte, in enger Beziehung. Das Portfolio erweiterte sich damit um 5.003 Aktien zu je 7,67 EUR. Die SBF-Aktie rutschte in der FSE-Sitzung um 10,60 Prozent auf 7,60 EUR ab.

Anleger zeigten sich alles in allem am am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung bei der SBF-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im FSE-Handel nahezu unverändert bei 7,35 EUR. Am Markt ist SBF aktuell 66,00 Mio. Euro wert. An der Börse handelbar sind momentan 9.706.430 Papiere.

Am 17.08.2022 wurden bereits SBF-Anteile von einer Führungskraft umgeschichtet. Damals erstand Vorstand, Witt, Rudolf, 5.000 Aktien zu jeweils einem Preis von 7,10 EUR.

Redaktion finanzen.net