So reagiert die Tonkens Agrar-Aktie auf die Portfolioveränderung eines Insiders

Insider Depot

Bewegung bei Tonkens Agrar: So änderte ein Insider sein Portfolio.

Zu Insidertrades kam es am 23.07.2024 bei Tonkens Agrar. Der Handel wurde am 24.07.2024 gemeldet. Tonkens Holding GmbH, in enger Beziehung, kaufte am 23.07.2024 Tonkens Agrar-Anteilsscheine. Insgesamt wechselten 7.224 Aktien zum Preis von jeweils 7,00 EUR den Besitzer. Die Tonkens Agrar-Aktie notierte an diesem Tag im FSE-Handel in Rot und verlor 2,20 Prozent auf 6,60 EUR.

Die Aktie notierte schließlich mit Gewinnen. Im FSE-Handel legte sie am Tag der Veröffentlichung durch die BaFin um 3,80 Prozent auf 6,75 EUR zu. Im Handelsverlauf wurden 39 Tonkens Agrar-Aktien umgesetzt. Der Marktwert von Tonkens Agrar beträgt unterdessen 11,36 Mio. Euro. Im freien Handel befinden sich derzeit 1.659.000 Wertpapiere.

Zuvor wurden von der Führungskraft am 19.07.2024 Tonkens Agrar-Anteile gehandelt. Die Führungskraft machte eine Steigerung im Portfolio um 2.000 Aktien zu jeweils 7,00 EUR bekannt.

Redaktion finanzen.net