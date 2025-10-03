DAX24.382 -0,2%Est505.646 ±0,0%MSCI World4.335 +0,2%Top 10 Crypto16,63 +1,0%Nas22.844 +0,4%Bitcoin102.530 -0,3%Euro1,1740 +0,2%Öl64,39 +0,1%Gold3.882 +0,7%
Söder stellt Zusammenhang zu früheren Drohnensichtungen her

03.10.25 15:17 Uhr

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat die Sichtung von Drohnen in der Nähe des Münchner Flughafens in eine Reihe gestellt mit weiteren Drohnen-Sichtungen in Europa. "Das war jetzt kein Einzelfall", sagte Söder bei Welt TV. "Es ist die Sicherheitslage, in der wir stehen", sagte er. "Wir müssen einfach feststellen, dass wir mehr herausgefordert sind als je zuvor", betonte Söder und fügte hinzu: "Wir sind nicht mehr ganz so im Frieden, wie wir waren."

Der bayerische Ministerpräsident sprach sich für ein konsequenteres Vorgehen im Kampf gegen Drohnen aus. "Im Zweifelsfall abfangen und abschießen", erklärte er. Die Ukraine könne aufgrund ihrer Erfahrungen im Abwehrkampf gegen Russland wertvolle Hilfestellung im Kampf gegen Drohnen leisten.

Söder betonte aber auch: "Wir leben nicht im Kriegszustand." Es gebe Bestrebungen, die offenbar dazu dienen sollten, Nervosität zu verursachen. "Wir sollten uns nicht nervös machen lassen", sagte Söder. Ziel müsse es sein, so stark zu werden, dass niemand eine Herausforderung auch nur überlege.

Erst vergangene Woche waren über Schleswig-Holstein Drohnen gesichtet worden. Die Behörden prüfen den Verdacht, wonach Drohnen über kritische Infrastruktur geflogen sind, unter anderem über ein Kraftwerk in Kiel./dm/DP/men