Software Aktie News: Software gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Die Aktionäre schickten das Papier von Software nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 16:22 Uhr 0,9 Prozent auf 31,52 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Software-Aktie bisher bei 31,64 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 31,36 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 34.409 Software-Aktien.

Bei 44,00 EUR erreichte der Titel am 01.09.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 39,59 Prozent Plus fehlen der Software-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,94 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,36 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Software-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 37,17 EUR je Software-Aktie an.

Am 27.04.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,47 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,68 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Software im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,37 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 237,80 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 234,59 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2022-Bilanzvorlage von Software wird am 27.04.2022 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2022-Finanzergebnisse von Software rechnen Experten am 26.01.2023.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,00 EUR je Software-Aktie.

Redaktion finanzen.net

