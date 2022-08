Software Aktie News: Software am Vormittag im Minus

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 27,20 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Software-Aktie bis auf 27,02 EUR. Bei 27,38 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.883 Software-Aktien.

Am 01.09.2021 markierte das Papier bei 44,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Software-Aktie mit einem Kursplus von 38,18 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 15.07.2022 Kursverluste bis auf 24,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Software-Aktie 13,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Software-Aktie im Durchschnitt mit 33,38 EUR.

Am 27.07.2022 legte Software die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Software ein EPS von 0,25 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 226,90 EUR – ein Plus von 22,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Software 185,36 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Software am 27.10.2022 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Software rechnen Experten am 20.10.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 1,55 EUR je Aktie belaufen.

