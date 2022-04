Software Aktie News: Software am Mittwochmittag mit negativen Vorzeichen

Der Software-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:22 Uhr verlor das Papier 1,6 Prozent auf 31,06 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Software-Aktie bisher bei 30,90 EUR. Bei 31,12 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Software-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 16.527 Stück gehandelt.

Am 01.09.2021 markierte das Papier bei 44,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 41,66 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Software-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.03.2022 (27,94 EUR). Abschläge von 10,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 37,17 EUR.

Software gewährte am 27.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,47 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Software ein EPS von 0,68 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 237,80 Millionen EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 234,59 Millionen EUR in den Büchern standen.

Mit der Q1 2022-Bilanzvorlage von Software wird am 27.04.2022 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2022-Kennzahlen am 26.01.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,00 EUR je Aktie in den Software-Büchern.

