Software Aktie News: Software präsentiert sich stärker

Die Software-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 35,98 EUR. Bei 36,20 EUR markierte die Software-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 35,92 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 27.571 Software-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 44,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.08.2021 erreicht. Am 18.01.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 31,58 EUR.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 40,03 EUR für die Software-Aktie aus. Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,75 EUR je Software-Aktie belaufen.

Die Software AG bietet eine Digital Business Platform für durchgängige Prozesse auf Basis offener Standards mit den Kernkomponenten Integration, Prozessmanagement, In-Memory-Datentechnologie, flexible Anwendungsentwicklung, Echtzeit-Analyse und IT-Architektur-Management. Dank dieser modularen Plattform können Anwender ihre Applikationssysteme von morgen entwickeln. Die Software AG ist seit über 50 Jahren aktiv.

Die aktuellsten News zur Software-Aktie

So stuften die Analysten die Software-Aktie im vergangenen Monat ein

Software-Konzerne: SAP kommt in der Cloud voran

Software-Aktie zieht an: Software AG wächst beim Umsatz in Digitalsparte kräftig

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Nigel Treblin/Getty Images