Software Aktie News: Software am Vormittag mit Kursabschlägen

Die Software-Aktie notierte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 24,48 EUR. Das Tagestief markierte die Software-Aktie bei 24,48 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 24,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Software-Aktien beläuft sich auf 2.308 Stück.

Am 03.12.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 40,58 EUR an. Mit einem Zuwachs von 39,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.10.2022 bei 20,32 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Software-Aktie 20,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 28,81 EUR an.

Am 27.07.2022 hat Software die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Voraussichtlich am 01.02.2023 dürfte Software Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Software dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 25.01.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Software-Gewinn für das Jahr 2022 auf 1,51 EUR je Aktie.

