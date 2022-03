Software Aktie News: Software billiger

Die Software-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 30,94 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Software-Aktie bisher bei 30,60 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 32,28 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 35.299 Software-Aktien den Besitzer.

Bei 44,00 EUR erreichte der Titel am 01.09.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 08.03.2022 Kursverluste bis auf 27,94 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 37,91 EUR je Software-Aktie an. Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Software ein EPS in Höhe von 2,03 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Die Software AG bietet eine Digital Business Platform für durchgängige Prozesse auf Basis offener Standards mit den Kernkomponenten Integration, Prozessmanagement, In-Memory-Datentechnologie, flexible Anwendungsentwicklung, Echtzeit-Analyse und IT-Architektur-Management. Dank dieser modularen Plattform können Anwender ihre Applikationssysteme von morgen entwickeln. Die Software AG ist seit über 50 Jahren aktiv.

