Software-Aktie aktuell: Software mit Kurseinbußen

Die Software-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 33,60 EUR. In der Spitze büßte die Software-Aktie bis auf 33,52 EUR ein. Mit einem Wert von 33,98 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 49.530 Software-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.09.2020 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 44,50 EUR an. Bei 21,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 16.03.2020 den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 37,86 EUR. Experten taxieren den Software-Gewinn für das Jahr 2021 auf 1,75 EUR je Aktie.

Die Software AG bietet eine Digital Business Platform für durchgängige Prozesse auf Basis offener Standards mit den Kernkomponenten Integration, Prozessmanagement, In-Memory-Datentechnologie, flexible Anwendungsentwicklung, Echtzeit-Analyse und IT-Architektur-Management. Dank dieser modularen Plattform können Anwender ihre Applikationssysteme von morgen entwickeln. Die Software AG ist seit über 50 Jahren aktiv.

