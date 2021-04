Software-Aktie aktuell: Software gewinnt

Zuletzt konnte die Aktie von Software zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 0,7 Prozent auf 36,90 EUR. Die Software-Aktie legte bis auf 36,90 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 36,90 EUR. Zuletzt wechselten 260 Software-Aktien den Besitzer.

Am 11.09.2020 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 44,50 EUR. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 29,36 EUR. Dieser Wert wurde am 22.04.2020 erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der Software-Aktie wird bei 36,55 EUR angegeben. Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Software-Gewinn in Höhe von 1,74 EUR je Aktie aus.

Die Software AG bietet eine Digital Business Platform für durchgängige Prozesse auf Basis offener Standards mit den Kernkomponenten Integration, Prozessmanagement, In-Memory-Datentechnologie, flexible Anwendungsentwicklung, Echtzeit-Analyse und IT-Architektur-Management. Dank dieser modularen Plattform können Anwender ihre Applikationssysteme von morgen entwickeln. Die Software AG ist seit über 50 Jahren aktiv.

