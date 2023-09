Software Aktie News: Software am Mittwochmittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Software. Die Software-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 31,78 EUR nach.

Die Aktie notierte um 10:29 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 31,78 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Software-Aktie bis auf 31,72 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 31,72 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 465 Software-Aktien.

Am 04.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 35,80 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Software-Aktie derzeit noch 12,65 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 22.02.2023 auf bis zu 18,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 27,50 EUR je Software-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Software am 27.07.2022. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Software im vergangenen Quartal 226,90 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Software 226,90 EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.10.2023 erfolgen. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Software möglicherweise am 18.10.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 1,50 EUR je Aktie in den Software-Büchern.

