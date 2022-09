Software Aktie News: Software am Freitagnachmittag mit Verlusten

Die Software-Aktie gab im XETRA-Handel um 04:22 Uhr um 1,9 Prozent auf 23,80 EUR nach. Der Kurs der Software-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 23,30 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 24,06 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 35.577 Software-Aktien.

Am 28.09.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 42,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 43,87 Prozent. Bei 23,30 EUR fiel das Papier am 23.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 2,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Software-Aktie bei 33,63 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Software am 27.07.2022 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Software ein EPS von 0,25 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Software in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,41 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 226,90 EUR im Vergleich zu 185,36 EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Software am 27.10.2022 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Software rechnen Experten am 20.10.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass Software im Jahr 2022 1,58 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

