Software Aktie News: Software gewinnt am Nachmittag

Um 25.05.2022 16:22:00 Uhr konnte die Aktie von Software zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 30,26 EUR. In der Spitze legte die Software-Aktie bis auf 30,40 EUR zu. Bei 30,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 28.042 Software-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 44,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.09.2021). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Software-Aktie derzeit noch 31,23 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.05.2022 (27,48 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,12 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Software-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 36,94 EUR.

Software gewährte am 27.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,34 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Software ein EPS von 0,23 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,51 Prozent auf 206,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 183,10 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Software am 27.07.2022 vorlegen. Software dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 19.07.2023 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,96 EUR je Software-Aktie belaufen.

