Software-Aktie aktuell: Software zeigt sich gestärkt

Die Software-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt in Grün und gewann 2,6 Prozent auf 34,02 EUR. In der Spitze legte die Software-Aktie bis auf 34,04 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 33,46 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 98.167 Software-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.09.2020 bei 44,50 EUR. Bei 21,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 16.03.2020 den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Das durchschnittliche Kursziel der Software-Aktie wird bei 36,84 EUR angegeben. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 1,90 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Die Software AG bietet eine Digital Business Platform für durchgängige Prozesse auf Basis offener Standards mit den Kernkomponenten Integration, Prozessmanagement, In-Memory-Datentechnologie, flexible Anwendungsentwicklung, Echtzeit-Analyse und IT-Architektur-Management. Dank dieser modularen Plattform können Anwender ihre Applikationssysteme von morgen entwickeln. Die Software AG ist seit über 50 Jahren aktiv.

