Software Aktie News: Software präsentiert sich am Mittag stärker

Um 26.07.2022 12:22:00 Uhr ging es für das Software-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 28,28 EUR. Die Software-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 28,28 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 28,06 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 7.775 Software-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 44,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.09.2021). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Software-Aktie derzeit noch 35,73 Prozent Luft nach oben. Am 15.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 24,00 EUR ab. Mit Abgaben von 17,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 33,38 EUR aus.

Software ließ sich am 15.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,34 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,25 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 226,90 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 185,36 EUR umgesetzt.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.07.2022 veröffentlicht. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Software möglicherweise am 20.10.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Software im Jahr 2022 1,50 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

