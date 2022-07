Software Aktie News: Software am Freitagvormittag im Plus

Um 29.07.2022 09:22:00 Uhr wies die Software-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 25,80 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Software-Aktie bei 25,80 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 25,44 EUR. Bisher wurden heute 6.059 Software-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 44,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.09.2021 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Software-Aktie somit 41,36 Prozent niedriger. Am 15.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 24,00 EUR. Derzeit notiert die Software-Aktie damit 7,50 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 33,38 EUR je Software-Aktie aus.

Am 27.07.2022 hat Software in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Software hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,25 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22,41 Prozent auf 226,90 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 185,36 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Software am 27.10.2022 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von Software rechnen Experten am 20.10.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 1,55 EUR je Software-Aktie.

