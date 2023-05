Software Aktie News: Software am Vormittag tiefer

Aktien in diesem Artikel Software 33,28 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Software nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:00 Uhr 0,1 Prozent auf 33,36 EUR. Das Tagestief markierte die Software-Aktie bei 33,36 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 33,36 EUR. Von der Software-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 800 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.05.2023 bei 35,88 EUR. 7,55 Prozent Plus fehlen der Software-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 22.02.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,48 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Software-Aktie 80,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Software-Aktie bei 26,40 EUR.

Am 27.07.2022 lud Software zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,38 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,34 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 226,90 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 10,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 206,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.07.2023 erfolgen. Schätzungsweise am 17.07.2024 dürfte Software die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Software-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 1,50 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

