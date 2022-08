Software Aktie News: Software am Dienstagnachmittag stärker

Um 04:22 Uhr wies die Software-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 26,80 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Software-Aktie bei 27,06 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 26,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 12.889 Software-Aktien.

Am 01.09.2021 erreichte der Anteilsschein mit 44,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Software-Aktie derzeit noch 39,09 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.07.2022 bei 24,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,67 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 33,63 EUR.

Software ließ sich am 27.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Software 0,25 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 226,90 EUR – ein Plus von 22,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Software 185,36 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Software wird am 27.10.2022 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 20.10.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 1,55 EUR je Software-Aktie.

