Software Aktie News: Software zeigt sich am Mittwochmittag fester

Die Software-Aktie konnte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 27,08 EUR. Im Tageshoch stieg die Software-Aktie bis auf 27,14 EUR. Mit einem Wert von 27,06 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 10.261 Software-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (44,00 EUR) erklomm das Papier am 01.09.2021. Mit einem Zuwachs von 38,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.07.2022 bei 24,00 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Software-Aktie derzeit noch 12,83 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 33,63 EUR.

Software ließ sich am 27.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,25 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 226,90 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 185,36 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 27.10.2022 dürfte Software Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 20.10.2023 dürfte Software die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Software im Jahr 2022 1,55 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

