Knorr-Bremse verkauft Sparte Powertech mit Verlust

Damit richte sich das Unternehmen stärker auf seine Kernkompetenzen als Schlüsselanbieter von Subsystemen, Komponenten und Dienstleistungen für die Schienenfahrzeugbranche aus, wie der Bremsenspezialist mitteilte.

Powertech produziert elektrische Energieversorgungssysteme für den Schienenverkehr und industrielle Anwendungen und erwirtschaftete 2018 einen Umsatz von rund 90 Millionen Euro und einen Verlust (EBIT) von rund 19 Millionen Euro.

Wegen der Transaktion erwartet Knorr-Bremse unter Berücksichtigung eines negativen Kaufpreises, negativer Entkonsolidierungseffekte sowie weiterer transaktionsbezogener Einmalaufwendungen für das laufende Geschäftsjahr eine Sonderbelastung im Finanzergebnis von knapp 80 Millionen Euro. Der hierdurch bewirkte, nachhaltige Entfall an operativen Verlusten aus diesem Geschäft liegt in einer Größenordnung von 50 Basispunkten in der EBIT-Marge des Knorr-Bremse-Konzerns. Genauere finanzielle Details wurden nicht genannt.

FRANKFURT (Dow Jones)

