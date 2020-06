Rückschlag für Deutsche Euroshop-Aktie nach Abstufungen von Analysten

Werbung

Heute im Fokus

DAX startet schwächer -- Asiens Börsen überwiegend freundlich -- Wirecard bestätigt Ziele -- OPEC verlängert Öl-Förderlimit -- AstraZeneca lotet Fusion mit Gilead Sciences aus -- VW im Fokus

Munich Re-Aktie: Ergo steigt bei chinesischem Sachversicherer Taishan ein. EZB genehmigt Übernahme von UBI Banca durch Intesa Sanpaolo. Japans Wirtschaft weniger tief in Rezession als gedacht. Spahn - Werden Corona-App in den nächsten Tagen vorstellen. EnBW testet schwimmende Windräder im Baggersee. Lufthansa führt Rückholgarantie ein. Bieterwettstreit voraus? Just Eat Takeaway und Delivery Hero an Grubhub interessiert.