Vom Underperformer zum Top-Pick: JPMorgan rät, jetzt in Netflix-Aktien zu investieren

JPMorgan mit bullisher Einschätzung

Der US-amerikanische Streamingdienst Netflix präsentierte sich in letzter Zeit etwas schwächer, die Aktie trat mehr oder weniger auf der Stelle. Zwar steht seit Jahresbeginn ein Wertzuwachs von fast 38 Prozent an der Kurstafel, doch im Vergleich zum restlichen Internetsektor entwickelte sich die Netflix-Aktie nach einem starken Start in das Jahr 2019 nur langsam. Konkurrierende Angebote durch Apple oder Disney sowie Preiserhöhungen unter anderem in den USA sollen belastend gewirkt haben, glaubt die US-Bank JPMorgan.

Nun aber sei der perfekte Zeitpunkt, um in Netflix einzusteigen, denn der langfristige Trend zu Unterhaltungsangeboten sei nach wie vor stark. Analyst Dough Anmuth ist darüber hinaus der Meinung, die Sorgen darüber, dass Netflix-Kunden dem Streaming-Giganten bei höheren Preisen den Rücken kehren würden, seien übertrieben.

Netflix, ein Top-Pick

"Wir glauben, dass die jüngste Underperformance des Netflix-Aktienkurses eine gute Kaufgelegenheit darstellt, und wir haben kürzlich Netflix als einen unserer Top-Picks hinzugefügt", schrieb Anmuth jüngst in einer Studie. "Wir glauben, dass der zugrunde liegende säkulare Wandel hin zu On-Demand-Entertainment nach wie vor stark ist, ebenso wie die Netflix-Originalinhalte, und die Preiserhöhung und die wettbewerbsfähigen Markteinführungen könnten weniger Auswirkungen haben als erwartet", so der JPMorgan-Analyst weiter.

Geht es nach Anmuth, wird sich Netflix im Jahr 2021 über mehr als 200 Millionen zahlende Kunden weltweit freuen. Der Streaming-Gigant befinde sich weiterhin auf Kurs, die US-Umsätze dürften sich künftig beschleunigen und auch die operative Marge dürfte verbessert werden, schrieb der Analyst. Anmuth bekräftigte in diesem Zuge daher sein "Overweight"-Rating und beließ das Kursziel für die Netflix-Aktie bei 435 US-Dollar, was einem Plus von rund 18 Prozent gegenüber dem aktuellen Niveau (Schlusskurs 03.04.2019: 367,72 Dollar) darstellen würde.

