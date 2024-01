Southern National Bancorp of Virginia: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Southern National Bancorp of Virginia ließ sich am 26.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Southern National Bancorp of Virginia die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,350 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Southern National Bancorp of Virginia 0,030 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 39,2 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 40,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,930 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,680 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Southern National Bancorp of Virginia in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 19,58 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 150,45 Millionen USD im Vergleich zu 125,82 Millionen USD im Vorjahr.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,833 USD und einen Umsatz von 142,49 Millionen USD beziffert.

Redaktion finanzen.net