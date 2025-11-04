DAX23.946 -0,8%Est505.658 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,16 -0,3%Nas23.534 -1,3%Bitcoin89.189 -3,6%Euro1,1490 -0,3%Öl64,49 -0,5%Gold3.966 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Humanoid Global A41B76
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000 Punkte: DAX letztlich im Minus -- Palantir mit Umsatz- und Gewinnsprung -- D-Wave, Humanoid Global, DroneShield, FMC, Uber, Amazon, Tesla, Nordex, Rheinmetall im Fokus
Top News
Siltronic: Jetzt wird es ungemütlich Siltronic: Jetzt wird es ungemütlich
Europäische Behörden sprengen Krypto-Betrugsnetzwerk Europäische Behörden sprengen Krypto-Betrugsnetzwerk
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Spatenstich für großen Energiespeicher im Salzlandkreis

04.11.25 16:00 Uhr

FÖRDERSTEDT (dpa-AFX) - In Förderstedt im Salzlandkreis soll ein großer Energiespeicher entstehen. Geplant sei eine Leistung von 300 Megawatt und eine Speicherkapazität von mehr als 716 Megawattstunden, teilte das Energieministerium in Magdeburg anlässlich des Spatenstichs mit. Damit könnten rund 500.000 Haushalte zwei Stunden lang mit Strom versorgt werden. Das Projekt des Unternehmens Eco Stor sei der derzeit größte im Bau befindliche Speicher Deutschlands.

Wer­bung

Erneuerbare Energien wie Windkraft und Photovoltaik haben in den letzten Jahren einen immer größeren Anteil an der deutschen Stromversorgung übernommen. Die Verfügbarkeit dieser Energiequellen schwankt naturgemäß jedoch stark.

"Speicher werden in Zukunft maßgeblich dazu beitragen, Strom ins Netz zu speisen, wenn er gebraucht wird. Sie werden aber auch Überschüsse aufnehmen und so dazu beitragen, dass Anlagen weniger zwangsabgeschaltet und unnötige Kosten vermieden werden", sagte Energieminister Armin Willingmann. Der SPD-Politiker will im Frühjahr 2026 eine Speicherstrategie vorlegen. In den vergangenen Jahren hat der Zubau von Speicheranlagen landesweit zugenommen.

Eco Stor sieht in Speichern die Schlüsseltechnologie für die Energiewende. "Unsere Speicher machen das Stromsystem flexibler, stabiler und nachhaltiger", sagte Geschäftsführer Georg Gallmetzer./cki/DP/stw