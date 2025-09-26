DAX23.739 +0,9%ESt505.500 +1,0%Top 10 Crypto15,32 -0,5%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin95.422 -0,4%Euro1,1726 +0,3%Öl69,69 -0,1%Gold3.796 +0,9%
Wer­bung
Bitcoin wartet nicht. Warum solltest du? Krypto ETPs von 21Shares entdecken.

SPD-Politiker wird Oberbürgermeister von Köln

29.09.25 06:16 Uhr

KÖLN (dpa-AFX) - Der SPD-Politiker Torsten Burmester wird neuer Oberbürgermeister von Köln. Bei der Stichwahl erzielte der 62-Jährige nach Auszählung aller Ergebnisse 53,5 Prozent der Stimmen. Gegenkandidatin Berivan Aymaz von den Grünen kam auf 46,5 Prozent. In einer ersten Reaktion sagte Burmester der Deutschen Presse-Agentur, er empfinde "Freude, Freude, Freude, Freude und Vertrauen".

Wer­bung

Köln bekommt damit nach zehn Jahren wieder einen SPD-Oberbürgermeister. Seit 2015 war die viertgrößte Stadt Deutschlands von der parteilosen Politikerin Henriette Reker geführt worden. Sie hatte sich im Rat auf ein Bündnis aus Grünen und CDU gestützt.

In der ersten Runde der Oberbürgermeister-Wahl bei der Kommunalwahl vor zwei Wochen hatte Aymaz noch deutlich vor Burmester gelegen. Dieser hatte sich danach jedoch die Unterstützung unterlegener Mitbewerber unter anderem von der CDU gesichert. Aymaz gratulierte Burmester am Abend zu seinem Wahlsieg und wünschte ihm "eine gute Hand für die Geschicke unserer Stadt".

Burmester will Sicherheitsgefühl der Bürger wiederherstellen

Burmester, früher Vorstandsvorsitzender des Deutschen Olympischen Sportbundes, sagte der dpa kurz nach seinem Wahlsieg, das Thema Sicherheit und Sauberkeit sei nun erst einmal seine oberste Priorität. Dies müsse "mit konkreten Maßnahmen umgesetzt werden, sodass die Menschen sich in Köln wieder sicherer fühlen, weil dieses subjektive Sicherheitsgefühl in Köln in Teilen bedroht ist".

Wer­bung

Die noch amtierende Oberbürgermeisterin Reker gratulierte Burmester. "Jetzt ist die richtige Zeit, sich hinter dieser demokratischen Entscheidung zu versammeln", teilte sie auf X mit. Köln ist mit 1,1 Millionen Einwohnern die größte Stadt von Nordrhein-Westfalen./cd/DP/zb