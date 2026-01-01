DAX25.365 +0,4%Est506.004 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,16 +1,0%Nas23.671 +0,8%Bitcoin77.511 -0,8%Euro1,1696 +0,5%Öl63,05 +0,1%Gold4.610 +2,2%
SPD sucht neues Wirtschaftsmodell für Deutschland

12.01.26 13:20 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die SPD will mit Reformen "ein neues Wirtschaftsmodell für Deutschland" erschließen. "Niemand sehnt sich mehr danach, diese wirtschaftliche Dynamik zu entfachen, als wir", sagte SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf nach Gremienberatungen in Berlin.

Nun gehe es für die SPD in der Bundesregierung darum, Reformgeist zu entwickeln - mit moderneren staatlichen Strukturen, weniger Bürokratie und reformierten Sozialversicherungssystemen. Bei der Frage "Was kann ein neues Geschäftsmodell von Deutschland sein?" habe die SPD vor allem Bereiche wie Bildung und Information im Blick. So müssten Schulbücher für alle Eltern kostenlos sein.

Klüssendorf sieht die Koalition im Bund derzeit auf gutem Weg für "echte Reformen", wie der SPD-Generalsekretär sagte. "Ich nehme die Union und uns im Moment als sehr gesprächsbereit wahr." Auch hinsichtlich der erwarteten konkreten SPD-Vorschläge für eine Erbschaftssteuerreform zeigte sich Klüssendorf zuversichtlich für eine Umsetzung - ebenso wie bei Reformen der Einkommen- und Unternehmenssteuern./bw/DP/men