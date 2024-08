SPI-Handel aktuell: So steht der SPI aktuell

Index-Bewegung

In Zürich stehen die Signale derzeit auf Stabilisierung.

Werte in diesem Artikel

Um 15:39 Uhr bewegt sich der SPI im SIX-Handel 0,07 Prozent tiefer bei 16.333,83 Punkten. An der Börse sind die im SPI enthaltenen Werte damit 2,186 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,505 Prozent auf 16.262,88 Punkte an der Kurstafel, nach 16.345,50 Punkten am Vortag.

Bei 16.361,81 Einheiten erreichte der SPI sein Tageshoch, während er hingegen mit 16.262,88 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SPI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der SPI bereits um 0,905 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.07.2024, verzeichnete der SPI einen Wert von 16.301,82 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.05.2024, verzeichnete der SPI einen Wert von 15.981,69 Punkten. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 23.08.2023, den Wert von 14.455,87 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 12,11 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 16.484,31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14.455,60 Punkten erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell Leclanche (Leclanché SA) (+ 12,87 Prozent auf 0,34 CHF), Pierer Mobility (ex KTM Industries) (+ 4,60 Prozent auf 27,30 CHF), Ascom (+ 3,04 Prozent auf 5,76 CHF), PolyPeptide (+ 2,69 Prozent auf 34,40 CHF) und Idorsia (+ 2,64 Prozent auf 2,18 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen Evolva (-9,36 Prozent auf 0,85 CHF), Meyer Burger Technology (-8,89 Prozent auf 4,10 CHF), HOCHDORF (-7,37 Prozent auf 5,78 CHF), Curatis (-6,72 Prozent auf 5,00 CHF) und DocMorris (-5,89 Prozent auf 39,64 CHF).

Die teuersten SPI-Unternehmen

Aktuell weist die Nestlé-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 3.562.130 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 256,844 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Aktien

Die Talenthouse-Aktie verzeichnet mit 0,54 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die CPH Group-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,93 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net