Jackson Hole im Fokus: DAX vor wenig bewegter Eröffnung -- Asiens Börsen uneinig -- Infineon beendet Rechtsstreit mit Qimonda-Insolvenzverwalter -- Nestlé, BVB im Fokus

Vor einer Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell am Freitag zeichnet sich am deutschen Aktienmarkt wenig Bewegung ab. Nachdem der DAX seinen Kursrutsch vom Monatsanfang zwar wettmachen konnte, fehle ihm für mehr bislang die Kraft.

Am deutschen Aktienmarkt dürfte es am Freitag zunächst ruhig zugehen.

Bewegung wird in Europa wohl erst am Nachmittag erwartet, wenn US-Notenbankchef Jerome Powell auf dem Notenbankertreffen in Jackson Hole spricht. Daneben ist die Nachrichtenlage bislang recht dünn.

Anleger an den US-Börsen wagten sich vor der morgigen Rede von US-Notenbankpräsident Powell nicht aus der Deckung.

Der Dow Jones begann den Tag noch mit einem kleinen Plus, welches er jedoch nicht lange halten konnte. Im weiteren Verlauf notierte er sichtlich auf rotem Terrain und ging mit einem Abschlag von 0,43 Prozent bei 40.712,78 Punkten in den Feierabend.

Der NASDAQ Composite wies zum Handelsstart ebenfalls eine positive Tendenz aus. Bei den Tech-Werten wurde der Abwärtsdruck jedoch ausgeprägter, sodass schlussendlich ein Minus von 1,67 Prozent (17.619,35 Zähler) an der Tafel stand.

Die Wall Street ging am Donnerstag zunächst mit Aufschlägen in den Handel, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten. Vor der mit Spannung erwarteten Rede von US-Notenbankpräsident Jerome Powell am Freitag beim Notenbanken-Symposium in Jackson Hole bleibt die Zurückhaltung bestehen. Der Markt hofft auf klare Hinweise auf eine mögliche Zinssenkung im September, jedoch hatten sich Zweifel daran im Handelsverlauf am Donnerstag immer mehr bereit gemacht. Am Vortag hatten verstärkte Erwartungen an eine Zinssenkung, befeuert durch das Protokoll der US-Notenbanksitzung im Juli und eine unerwartet starke Abwärtskorrektur der Beschäftigungszahlen in den USA, den Markt unterstützt. Die vor Handelsbeginn veröffentlichten US-Konjunkturdaten lieferten keinen nennenswerten Impuls: Die wöchentlichen Erstanträge entsprachen weitgehend den Erwartungen, und der Chicago Fed National Activity Index für Juli fiel etwas schwächer aus als prognostiziert, was die Erwartungen einer Zinsanpassung nach unten im September weiter stützt.

