SPI-Papier Relief Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Relief Therapeutics-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Hochrechnung

Vor Jahren in Relief Therapeutics eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Relief Therapeutics-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 5,70 CHF. Bei einem Relief Therapeutics-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 17,544 Relief Therapeutics-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 30.10.2025 55,18 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 3,15 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 44,82 Prozent.

Relief Therapeutics markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 39,59 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net