DOTTIKON ES-Investmentbeispiel

SPI-Titel DOTTIKON ES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DOTTIKON ES von vor 5 Jahren eingebracht

29.10.25 10:00 Uhr

Bei einem frühen DOTTIKON ES-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DOTTIKON ES HOLDING AG
322,00 CHF 0,50 CHF 0,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die DOTTIKON ES-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 112,41 CHF wert. Bei einem DOTTIKON ES-Investment von 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 88,960 DOTTIKON ES-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 28.10.2025 auf 321,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 28.600,71 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 186,01 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von DOTTIKON ES belief sich zuletzt auf 4,44 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu DOTTIKON ES HOLDING AG

DatumRatingAnalyst
29.11.2010DOTTIKON ES reduceVontobel Research
26.11.2010DOTTIKON ES reduceVontobel Research
12.11.2010DOTTIKON ES reduceVontobel Research
04.11.2010DOTTIKON ES reduceVontobel Research
17.06.2010Dottikon "reduce"Vontobel Research
DatumRatingAnalyst
29.11.2010DOTTIKON ES reduceVontobel Research
26.11.2010DOTTIKON ES reduceVontobel Research
12.11.2010DOTTIKON ES reduceVontobel Research
04.11.2010DOTTIKON ES reduceVontobel Research
17.06.2010Dottikon "reduce"Vontobel Research

