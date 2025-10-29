SPI-Titel DOTTIKON ES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DOTTIKON ES von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen DOTTIKON ES-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Die DOTTIKON ES-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 112,41 CHF wert. Bei einem DOTTIKON ES-Investment von 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 88,960 DOTTIKON ES-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 28.10.2025 auf 321,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 28.600,71 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 186,01 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von DOTTIKON ES belief sich zuletzt auf 4,44 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.11.2010
|DOTTIKON ES reduce
|Vontobel Research
|26.11.2010
|DOTTIKON ES reduce
|Vontobel Research
|12.11.2010
|DOTTIKON ES reduce
|Vontobel Research
|04.11.2010
|DOTTIKON ES reduce
|Vontobel Research
|17.06.2010
|Dottikon "reduce"
|Vontobel Research
