SPI-Titel Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kuros (Kuros Biosciences)-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Kuros (Kuros Biosciences) eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Werte in diesem Artikel
Vor 10 Jahren wurden Kuros (Kuros Biosciences)-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 34,73 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,879 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 01.10.2025 auf 26,04 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 74,97 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 25,03 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete Kuros (Kuros Biosciences) eine Marktkapitalisierung von 983,10 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
