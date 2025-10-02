DAX24.265 +0,6%Est505.629 +0,9%MSCI World4.328 +0,1%Top 10 Crypto16,35 +0,3%Nas22.755 +0,4%Bitcoin100.868 -0,1%Euro1,1742 +0,1%Öl65,45 +0,1%Gold3.866 ±0,0%
Frühes Investment

SPI-Titel Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kuros (Kuros Biosciences)-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

02.10.25 10:00 Uhr

Vor Jahren in Kuros (Kuros Biosciences) eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kuros (Kuros Biosciences)
26,96 CHF 0,92 CHF 3,53%
News
Aktie kaufen

Vor 10 Jahren wurden Kuros (Kuros Biosciences)-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 34,73 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,879 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 01.10.2025 auf 26,04 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 74,97 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 25,03 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Kuros (Kuros Biosciences) eine Marktkapitalisierung von 983,10 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

17.02.2011Cytos Biotechnology holdVontobel Research
29.10.2010Cytos Biotechnology holdVontobel Research
29.10.2010Cytos Biotechnology holdVontobel Research
23.07.2010Cytos Biotechnology holdVontobel Research
22.07.2010Cytos Biotechnology holdVontobel Research
14.01.2009Cytos Biotechnology MusterdepotaufnahmeGlobal Biotech Investing
11.12.2008Cytos Biotechnology Kursziel 25 EURFocus Money
06.11.2007Cytos Biotechnology attraktive DepotbeimischungGlobal Biotech Investing
04.05.2007Cytos Biotechnology kaufenswertDer Aktionärsbrief
28.08.2006Cytos Biotechnology für risikobewusste NaturenGlobal Biotech Investing
